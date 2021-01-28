Son dakika haber: Başkan Erdoğan'dan lokanta, restoran ve kafeler için müjde!

"UYDUMUZ UZAYDAKİ YOLCULUĞUNA, YÖRÜNGESİNE DOĞRU PLANLADIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Kabineyi 11 Ocak'ta toplayarak sağlıktan güvenliğe kadar pek çok konuda bakanlarla kapsamlı istişareler yaptıklarını ve alınan kararları kendileriyle paylaştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışını 9 Ocak'ta canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Uydu Teknolojileri Haftası etkinliklerinin 8 Ocak'taki bölümüne canlı bağlantıyla katılarak, aynı günün erken saatlerinde uzaya gönderilen 5-A uydumuzun yolculuğuna çıkışının mutluluğunu arkadaşlarımızla paylaştık. Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, yörüngesine doğru planladığı şekilde devam ediyor."

Fırat Nehri üzerinde inşa edilen, Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tüneli ve yolunu yılın ikinci günü hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biri olan bu köprü, 660 metre uzunluğu ve 380 metreyi bulan orta açıklığıyla kendi grubunda dünyanın dördüncü büyük eseridir." dedi.

2020'nin son günlerinde, 30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı 2020 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini sahiplerine takdim ettiğini anımsatan Erdoğan, ödül alan kültür ve sanat insanlarını tebrik etti.

Kabinenin geçen yıl son toplantısını 28 Aralık'ta yaptığına işaret eden Erdoğan, aynı gün akşam restorasyonu yapılan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdiklerini ifade etti.