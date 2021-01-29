Dogecoin hakkında bilgiler! Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin kaç TL oldu?

Dogecoin, son günlerde kripto para piyasalarında adından sıklıkla söz ettirmeye başladı. Çok hızlı bir yükseliş grafiği içerisinde bulunan bu kripto para birimi, art arda rekorlar kırdı. Hâl böyle olunca, kripto para piyasalarını merak edenler de 'Dogecoin nedir, nasıl alınır ve kaç TL?' sorularına yanıt aramaya başladı.

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

Dogecoin hakkında diğer bilgiler şu şekilde;