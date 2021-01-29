Evde bakım maaşı yattı mı? 29 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

Ocak ayının son günlerinde evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması hız kazandı. Evinde ağır engelli, bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü vatandaşlar sorgulamalarını e devlet hizmeti üzerinden sağlıyor. 15 Ocak'ta hesaplara yatırılmaya başlayan evde bakım maaşı şu ana kadar 41 il için ödendi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? 29 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde bakım maaşı yatan iller sıklıkla araştırılıyor. Her ayın belirli tarihlerinde il il yatırılan maaşlar şu ana kadar 41 şehirde banka hesaplarına yattı. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…