Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yıl sonunda açılacak...

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev ulaşım projelerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

İstanbul'da kent yaşamını her geçen gün daha konforlu hale getirmek üzere, şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için çok önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şehri bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını bildirdi.