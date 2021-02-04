Elon Musk paylaştı, Dogecoin fiyatı uçtu! Dogecoin nedir, nasıl alınır ve kaç TL oldu?

Dogecoin, son günlerde kripto para piyasalarında adını en çok söz ettirenler arasında ilk sırada yer alıyor. Çok hızlı bir yükseliş grafiği içerisinde bulunan bu kripto para birimi, art arda rekorlar kırıyor. Son olarak, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından Dogecoin'e yönelik destek açıklamaları geldi. Musk'ın açıklamalarının ardından bu Dogecoin fiyatı sadece 1 saatte yüzde 40 yükseldi. Durum böyle olunca, kripto para piyasalarını merak edenler de 'Dogecoin nedir, nasıl alınır ve kaç TL?' sorularına yanıt aramaya başladı.
ur welcome pic.twitter.com/e2KF57KLxb— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021
Musk, geçtiğimiz hafta tweet atarak Dogecoin'e desteğini dile getirmiş ve ardından yaşanan yükselişle yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Böylece Dogecoin 1 hafta içinde%40 oranında yükseldi. Ayrıca günlük bazdaki yükseliş oranı ise %75'i aştı. Elon Musk bugün itibarı ile roket fotoğrafıyla birlikte 'Doge' yazısını paylaştı. Hatta daha sonrasında bir Aslan Kral'dan bir sahnenin düzenlenmiş halinin fotoğrafını paylaştı ve altına 'bir şey değil' notunu ekledi.
Art arda paylaşımlarına devam eden Tesla CEO'su ayrıca, 'Dogecoin is the people's crypto' mesajını da tweet'ledi. Yani böylece Musk aslında Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu da ifade etmiş oldu.
DOGECOIN NEDİR?
Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
Dogecoin hakkında diğer bilgiler şu şekilde;
Dogecoin diğer internet para birimlerine göre daha hızlı bir üretim trendiyle başlangıç yapmıştır ve 2014 sonunda pazarda yaklaşık 100 milyar adet Dogecoin bulunacaktır. 2014 sonrasında her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretilecektir. 1 Şubat 2014 tarihi itibarıyla 40,578,746,592 adet Dogecoin üretilmiştir. Henüz ticari uygulanırlığı az olsa da, sosyal medya kullanıcılarının ilginç ve dikkate değer içerikler için bir internet bahşiş ve bağış sistemi olarak kullanımı sonucu Dogecoin ilgi görmeye başlamıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır.