Elon Musk paylaştı, Dogecoin fiyatı uçtu! Dogecoin nedir, nasıl alınır ve kaç TL oldu?

Dogecoin, son günlerde kripto para piyasalarında adını en çok söz ettirenler arasında ilk sırada yer alıyor. Çok hızlı bir yükseliş grafiği içerisinde bulunan bu kripto para birimi, art arda rekorlar kırıyor. Son olarak, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından Dogecoin'e yönelik destek açıklamaları geldi. Musk'ın açıklamalarının ardından bu Dogecoin fiyatı sadece 1 saatte yüzde 40 yükseldi. Durum böyle olunca, kripto para piyasalarını merak edenler de 'Dogecoin nedir, nasıl alınır ve kaç TL?' sorularına yanıt aramaya başladı.

ELON MUSK'TAN DOGECOIN PAYLAŞIMI

Musk, geçtiğimiz hafta tweet atarak Dogecoin'e desteğini dile getirmiş ve ardından yaşanan yükselişle yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Böylece Dogecoin 1 hafta içinde%40 oranında yükseldi. Ayrıca günlük bazdaki yükseliş oranı ise %75'i aştı. Elon Musk bugün itibarı ile roket fotoğrafıyla birlikte 'Doge' yazısını paylaştı. Hatta daha sonrasında bir Aslan Kral'dan bir sahnenin düzenlenmiş halinin fotoğrafını paylaştı ve altına 'bir şey değil' notunu ekledi.

Art arda paylaşımlarına devam eden Tesla CEO'su ayrıca, 'Dogecoin is the people's crypto' mesajını da tweet'ledi. Yani böylece Musk aslında Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu da ifade etmiş oldu.