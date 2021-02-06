Savunma sanayine yeni bir soluk

Şile'de faaliyet gösteren Repkon A.Ş. savunma sanayiine yönelik üstün performanslı makineler üretirken, yine bu alanda AR-GE Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Açılacak olan meslek lisesi, öncelikli olarak fabrika bünyesinde eğitim verecek akabinde okul için tahsis edilen arazide, hayırsever tarafından yapılacak olan 20 derslikli yeni okul binası ve 200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunda eğitim faaliyetlerine devam edecek.



Savunma sanayisi odaklı okulda; makine ve tasarım teknolojileri alanı, savunma mekanik sistemleri dalı ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı programları olacak. Böylece öğrencilerin teknoloji üreten, nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.



Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak açılacak okulda eğitim, hazırlık sınıfıyla beraber 5 yıl olacak.

ÜST DÜZEY ZİYARET



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, savunma sanayisi alanında sektörün ihtiyacına yönelik donanımlı insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen okulum ziyaret etti. Okulun durumuyla imkânlarının da ele alındığı ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Repkon Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayet Azer Aran yer aldı. Savunma sanayisi alanında sektörün ihtiyacına yönelik donanımlı insan gücü yetiştirmek için çok kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sektörün taleplerini karşılamada çok büyük katkılar sağladığını vurguladı.

HEYECAN VEREN İŞBİRLİKLERİ



Açılacak meslek lisesinin önemine değinen Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmeyi amaçlıyoruz. Hiç kuşkusuz bu süreçte paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine katılması çok önemli. Mesleki eğitim, artan cazibesi ve öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturuldu. Okulda üretimin sanayi ile buluşması açısından İstanbul bizlerin çok önemsediği illerimizin başında gelmekte. Bugünkü adım da savunma sanayinin gelişmesi için çok önemli. Millî Eğitim Bakanlığı olarak da bunu tüm aşamaları baştan sona takip edeceğiz. Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü birlikte yetiştireceğiz. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra çalışmaya başlayacaklar, yükseköğretime devam edecekler. Ülkemizin ihtiyacı olan bu… Bununla ilgili gerekli inovasyonları yapıyoruz. Şehrimizin üreten okullardan tematik okullarımıza mesleki eğitim ile güçlü birlikteliği, ülkemiz için de kritik öneme sahip. İlimizdeki çalışmaları memnuniyetle gözlemliyorum. Mesleki eğitim kurumlarımızı bu noktadan daha da ileriye taşımak için hep beraber seferber olacağız."

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ



Türkiye'de nitelikli iş gücünü artırarak ekonomiyi ve sosyal kalkınmayı desteklemek istediklerini belirten Özer "Böylesi kapsamlı okullarımız bizleri daha da heyecanlandırıyor. Çünkü savunma sanayimiz dünyada öncü noktada. O zaman savunma sanayisinin teknisyen altyapısını yetiştirmek gerekiyor. Bu tip projeleri başlatmak kadar başarılı bir şekilde sürdürebilmek büyük önem arz ediyor. Bakanlığımız tüm imkânlarını bu okulumuzda kalitenin artması için seferber edecek. İnanıyorum ki okulumuz savunma sanayimizin gereksinim duyduğu teknik eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacak ve diğer okullarımız için de rol model oluşturacaktır" dedi.



Mesleki eğitimde kurumsal iş birliği ile hareket etmenin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise "2023 Eğitim Vizyonu ile ülkemizdeki mesleki eğitim çok gelişti ve bu süreçte sektör temsilcilerinin desteği çok değerli. Meslek liselerimizin hak ettiği yere gelmesi durumunda ülkemizin savunma sanayisinin daha da gelişeceği çok açık. Şile ilçemizdeki okulumuz savunma sanayimize yeni bir soluk katacak" diye konuştu.