Yeşil ekonomiye geçiş için mali destek yağacak

Türkiyeyeşil ekonomide başarı hikâyesi yazmak için altyapı hazırlıklarını hızlandırırken, yeni dönemde Avrupa Birliği fonlarının öncelikli rotası da yeşil yatırımlar, dijitalleşme olacak. Atık, ulaştırma, bina, tarım sektörlerinde düşük karbonlu büyüme fırsatları değerlendirilerek çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, yenilikçi yaklaşımlar desteklenecek. Avrupa Birliği, 2021-2027 döneminde yaklaşık 12.5 milyar euro IPA fonunu kullanıma açarken, Türkiye'nin bu havuzdan 3.5-5 milyar euro fon alması hedefleniyor. Organize Sanayi Bölgeleri'nde de yeşil dönüşüme finans desteği sağlanacak.Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, yeni dönemde AB'nin proje fonlama önceliklerini değerlendirdi. AB ile müzakere süreci devam eden Türkiye'nin 2002'den bu yana 9.2 milyar euro IPA fonundan yararlandığını anımsatan Kaymakcı, "AB 2021-2027 dönemini kapsayacak program kapsamında yeni dönemde Türkiye'ye fon desteği sağlayacak. Öncelikler değişecek. AB artık politikalarıyla uyumlu projeleri, özellikle dijitalleşme ve yeşil gündemle ilgili projeleri destekleyecek" dedi. AB'nin 7 aday ülkeye 7 yılda 12.5 milyar euro tahsis edeceğini belirten Kaymakcı, "Türkiye'nin, bu 7 yıllık dönemde 3.5-5 milyar euroluk bir bantta fon almaya çalışması gerekecek. Bu alanda hazırlıklar sürüyor. Sadece 2021 - 2022 yılları için, toplam bütçesi 3.5 milyar euro olan 355 proje önerisi hazırlandı" diye konuştu.SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da organize sanayi bölgelerinde yeşil dönüşüm çalışmalarını anlattı. Bakan Varank, sanayi bölgelerine yönelik çalışmalar kapsamında "Yeşil OSB Ulusal Çerçevesi" taslağı hazırladıklarını söyledi. Bakan Varank, bu dönüşüme yönelik Dünyası Bankası Grubu ile finansman görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, belirlenecek projelere kredi desteği sağlanacağını ifade etti.