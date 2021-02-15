Akaryakıt istasyonunda voltajı yükseltecek

2020'de küresel elektrikli otomobil satışları yüzde 43 artışla 3.2 milyon adet oldu. Dünya yollarındaki elektrikli araç sayısı 10 milyon adetin üzerine çıktı. 2021'de 4.6 milyon satış hedefleniyor. Elektrikli otomobil satışlarındaki artışla birlikte şarj istasyonlarına olan ihtiyaç büyüyor. Elektrikli şarj firmalarının yanı sıra akaryakıt firmaları da boş durmuyor. 2017'den bu yana küresel düzeyde elektrik şarj istasyonlarına yatırım yapan Shell, Türkiye'de de şarj istasyonlarına odaklandı. Shell&Turcas CEO'su Emre Turanlı, Sapanca'da iki ve İzmir'de bir adet Shell ReCharge elektrikli şarj ünitelerini hizmete sunduklarını söyledi. Nisan 2021'e kadar bu sayıyı sekize çıkaracaklarını ifade eden Turanlı, "Müşterilerimiz İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarında araçlarını şarj ederek, şehirlerarası yolculuklarını gerçekleştirebilecekler. Yıl sonuna kadar şarj ünite sayımızı 15'e çıkartmayı, özellikle büyük şehirlerde ve tatil rotalarında olmayı hedefliyoruz" dedi. Elektrikli araç sayısının artmasına rağmen, gelecekte içten yanmalı motorlu araç parkının varlığını sürdüreceğini söyleyen Turanlı, Shell olarak hem dünyada hem Türkiye'de buna göre pozisyon alacaklarını kaydetti. Turanlı, Shell'in Avrupa ve Amerika'da satın aldığı ve iş birliği yaptığı şirketlerle, dünya çapında elektrikli şarj konusunda öncü konuma yükseldiğini söyledi.2018'DE İŞKUR iş birliği ile hayata geçirilen 'Shell'de Kadın Enerjisi' istihdam programı ile kadınlara istasyonlarda çalışma olanağı sunduklarını söyleyen Turanlı, "Hedefimiz, Shell'in Türkiye'deki faaliyetlerinin ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'e kadar 5 bin kadına istihdam sağlamak. Pandemide 950 yeni kadın çalışma arkadaşımız aramıza katıldı. Şu anda 3 binin üzerinde kadın çalışanımız var" dedi.Akaryakıt, salgın sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Ürünlerimize olan talep yüzde 50 düştü.Türkiye'de haziran sonundan kasım ortasına kadar istasyon satışlarında toparlanma gördük. İnsanlar yolculuklarında otomobilleri tercih etmeye başladı. 4Dünya ekonomisinin yılın ikinci yarısında canlanacağı ve bunun petrol talebine yansıyacağı düşünülüyor. 2021'de hem küresel hem Türkiye'de sektör için bir toparlanma yaşayacağını ümit ediyorum.Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadelesine destek için 5 milyon TL değerinde akaryakıt ve 175 bin litre dezenfektan bağışında bulunduk.Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonunu İstanbul-Ankara Otoyol'unda açtık. Türkiye, Shell'in Avrupa'da LNG'li istasyon kurduğu dördüncü ülke.Çalışanlarımızın yüzde 31'i kadın. Yönetimimizin ise yarısını kadınlar temsil ediyor.Kadın çalışanlarımızın olduğu istasyonlarımızda hizmet kalitemizin arttığını, müşteri memnuniyetinin yüzde 3-5 yükseldiğini gördük.