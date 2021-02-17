Koç’tan 2020’de 10.7 milyarlık yatırım

KOÇ Holding, 2020 yılı sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket geçen yıl konsolide bazda toplam 183.8 milyar TL ciro elde ederken, 10.7 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, belirsizliklere rağmen Koç Topluluğu'nun yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi. Çakıroğlu, "2020'de yaptığımız 10.7 milyar TL kombine yatırımla, toplam yatırımlarımız son 5 yılda 42 milyar TL'ye ulaştı" dedi. Arçelik'in, Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi'nin beyaz eşya sektöründeki (Japonya dışında) tüm faaliyetlerinin bir şirket altında toplanması ve kurulacak şirketin yüzde 60'ının Arçelik tarafından satın alınması için ortaklık anlaşması imzaladığını anlatan Çakıroğlu, Aygaz'ın, Bangladeş yatırımında süreci tamamlayarak Asya pazarına açıldığını aktardı.Elektrikli araç yatırımına da Ford Otosan ile başladıklarını anlatan Çakıroğlu, şöyle devam etti: "Dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikamızda üreteceğiz. Kocaeli fabrikalarımızda da batarya montaj yatırımımızı hayata geçireceğiz. Ayrıca Tofaş, otomotiv sanayi toplam hafif araç üretiminin yüzde 19'unu gerçekleştirdi. TürkTraktör traktör üretiminin yüzde 68'ini ve ihracatının yüzde 86'sını tek başına yaptı. Otokar 2020'de ciro bazında yüzde 20 büyüdü. Tüpraş 800 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptı ve yurtiçi akaryakıt talebini karşılamaya devam etti. Yapı Kredi, 2020 yılında 382.7 milyar liralık kaynak sağladı. Bu yılın başında da, uluslararası piyasalardan 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi."