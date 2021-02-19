İstihdam için öncelik eğitim ve iş geliştirme olmalı

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge'nin de eşlik ettiği görüşmede AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a, AB tarafından desteklenen, TOBB önderliğinde yürütülen, MTSO'nun da ortak olduğu "Mahir Eller" Projesi hakkında bilgi verildi.

Görüşmede Türkiye'nin dünyanın en büyük mülteci nüfusunu ağırlayan ülkesi olduğunu vurgulayan Büyükelçi Meyer-Landrut,

"AB 6 milyar Avroluk Yatırım Fonu ile Türkiye'nin ağırladığı bu büyük nüfusa destek olmak istedi. Geçtiğimiz yılsonunda bütçe sözleşmeye bağlandı ve artık uygulama dönemindeyiz. Yardım programımızın öncelikleri arasında mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal yardım, sağlık ve eğitim yer alıyor" dedi.

Kızıltan, "Türk firmalarına işlerini geliştirmesi adına da destek verilmeli"

İş dünyasının gerçekçi düşündüğünü, personel seçiminde Türk, Suriyeli ya da Alman ayrımı yapmayacağını belirten MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, işe alımda önceliğin kalifikasyona verildiğini söyledi. Bu nedenle eğitim ve mesleki yeterlilik projelerine önem verilmesini yerinde bulduğunu dile getiren Kızıltan, "Ancak önemli bir konu da şu ki, pandemi nedeniyle tüm dünyada istihdamda sıkıntı oluştu. Biz bir yandan mahir insanlar yetiştirirken bir yandan da onların iş alanlarını, iş bulabilecekleri yeni alanları da geliştirmeliyiz. Mevcut durumda Türkiye'nin belli bir sanayi ve ticaret kapasitesi var. Bu kapasite belli bir oranda insana istihdam sağlayabilir. Türkiye'deki firmalara da işlerini geliştirmesi adına destek verilebilir ki ihtiyaç duyulan personel kapasitesi artsın" diye konuştu.

Mersin'deki Suriyeli vatandaşlara yönelik istatistiki bilgiler aktaran Başkan Kızıltan, Mersin'de kayıtlı 222 bin 982 Suriyeli vatandaşın yaşadığını belirtip bu rakamın kent nüfusuna oranının yüzde 12 olduğunu söyledi. Mersin'in Suriye nüfusunun en yoğun olduğu 6'nıcı il olduğunu da kaydeden Kızıltan, bu nüfusun önemli bir bölümünü gençlerin oluşturduğunu bu nedenle verilen eğitimlerin ayrıca önemli olduğunu söyledi.