SON DAKİKA: Altın fiyatları resmen çakıldı! 19 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da güncel ve canlı altın fiyatları son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem günü geride kalmasına rağmen yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı büyük düşüşün ardından 398 TL'ye geriledi. Koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktasını görmüştü. Gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana büyük bir düşüş grafiği içerisinde ilerliyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat'ın sonlarına doğru nasıl bir seyir içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 19 ŞUBAT 2021

19 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.680,00

Satış: 2.733,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ