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: resmen çakıldı! 19 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Güncel ve canlı , hafta boyunca yatırımcılarından gündeminden düşmedi. Serbest piyasaların son işlem günü geride kalırken altın fiyatları hareketlilikleri yakından takip edildi. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamlarına göre, gram bugün resmen çakıldı ve 398 TL'den değer gördü. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketlilik yaşadı. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 19 Şubat 2021 güncel ve altın fiyatları sayfasında yer alıyor!

Giriş Tarihi: 19.2.2021 18:39 Son Güncelleme: 19.2.2021 18:40 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları resmen çakıldı! 19 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da güncel ve canlı altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların son işlem günü geride kalmasına rağmen yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı büyük düşüşün ardından 398 TL'ye geriledi. Koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktasını görmüştü. Gram ve fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana büyük bir düşüş grafiği içerisinde ilerliyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat'ın sonlarına doğru nasıl bir seyir içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 19 ŞUBAT 2021

19 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.680,00
  • Satış: 2.733,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.657,00
  • Satış: 2.697,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 399,87
  • Satış: 399,96

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.307,00
  • Satış: 1.355,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 653,00
  • Satış: 677,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.563,35
  • Satış: 2.615,58

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 362,78
  • Satış: 390,81

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları resmen çakıldı! 19 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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