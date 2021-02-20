GittiGidiyor’a Anadolu ilgisi arttı

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, 2020'ye yüzde 40'lık büyüme hedefiyle girdiklerini ancak pandemiyle birlikte e-ticarete eğilimin artmasıyla yılı yüzde 50 büyümeyle kapattıklarını belirtti. Toplam satıcılarının önemli bir kısmının İstanbul, Ankara ve İzmir'den olmasına rağmen 2020'de satıcı sayısını en fazla artıran şehirlerin Iğdır, Kars, Ağrı, Osmaniye, Karaman ve Muş olduğunu söyleyen Kantarcı, "Bu da Anadolu'daki işletmelerimizin pandeminin etkisiyle dijitalleştiklerinin önemli göstergesi. Diğer illerimizin eskisinden daha hızlı bir şekilde e-ticaret ekosistemine dahil olduğunu görüyoruz" dedi.