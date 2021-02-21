Bitcoin altının tahtına göz dikti

Çıkış noktası o olmasa da, herkes birer yatırım aracı haline gelen kripto paralarla ilgileniyor. İlgi o kadar arttı ki artık trilyon doları aşan değerlerden bahsediyoruz. Türkiye Avrupa'da kripto parada birinci, dünyada da dördüncü durumda. Kripto para piyasasına yönelik ilgi Bitcoin'in piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı. Bazı çok uluslu firmaların ve bankaların kripto para birimini destekleyici açıklamaları ve alımlarının da etkisiyle Bitcoin'in fiyatı son haftalarda rekor üstüne rekor kırıyor.ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurması ve Mastercard ile Bank of New York Mellon'un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından dijital para biriminin değeri de hızla yükseldi. İlk kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı 2011'de 0.30 dolarken, şu anda 55 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'in fiyatı, sadece bu hafta yüzde 17 civarında değer kazandı. 2020'nin başından bu yana artış ise yüzde 681 oldu. Kripto para biriminin piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaşması önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu yıl Bitcoin'in piyasa değeri 450 milyar dolardan fazla yükseliş gösterdi.ALTININ küresel çapta 10 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu rakama Bitcoin ulaşabilir mi? Ya da ne kadar zamanda ulaşır bilinmez ama çıkışında altına benzetilen Bitcoin'in bu değerlere ulaşması imkânsız da değil. Altının bu kadar değerli olmasının nedeni, arzın öngörülebilir olması. Bitcoin 50 bin doların üzerinde gezinerek, altını büyük ölçüde geride bırakmış durumda. Altcoinlerde de durum pek farklı değil. Ethereum, rekorlar kırıyor ve 2 bin doları da aştı. Piyasa değeri ise 233 milyar dolar düzeyinde. Yılbaşından bu yana da yüzde 172 değer kazandı. Tüm kripto para birimlerinin piyasa değeri ise iki katından fazla artarak 800 milyar dolardan yaklaşık 2 trilyon dolara yükseldi.