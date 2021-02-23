Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! Adalet Bakanlığı personel alım ilanı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4 bin 918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 şoför, 33 aşçı, 4 kaloriferci olmak üzere toplam 5 bin 358 personel alacak.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı da icra dairelerinde görev yapmak üzere uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra katibi istihdam edecek.

Adalet Bakanlığının merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere de her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre 237 pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacak.