Bankalar ‘uzaktan müşteri’ yarışında

Bankalar 1 Mart itibarıyla artık müşteriyi uzaktan edinebilecek ve hesap kapatma işlemleri de şubeye gitmeden yapılabilecek. Bu yenilik ile artık şubede yapılan işlemlerin neredeyse yüzde 100'ü de dijital ortama taşınmış oluyor. Yeni düzenleme ile bankacılık sektöründe rekabetin de sınıf atlaması bekleniyor. Sistem açık bankacılık için çok daha elverişli ve tamamen dijital olan challenger bank konseptine de uygun hale geliyor. 1 Mart'ın Türk bankacılık sektörü için milat olacağını belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Rekabet farklı bir yere gidecek. Açık bankacılık ile challenger bank'ların da girmesi mümkündür ama biz kendi challanger'ımızı yarattık. Tosla gibi bir marka oluşturduk. Rekabetin artışıyla hizmet kalitesi de yükselecek. Bundan da müşteriler kazançlı çıkacak" diye konuştu.Regülasyon tarafında cesurca ve yerinde adımlar atıldığını söyleyen Binbaşgil, Türkiye'de 60 milyonluk bir potansiyel bankacılık müşterisi olduğunun altını çizdi. Binbaşgil, "Bu kitlenin yüzde 40'ı sisteme dahil değil. Uygulamalarla bu kitlenin oranının azalacağını düşünüyorum" dedi. Bankanın Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ise yurtdışında bankaların dijital alanda attıkları adımlardaki yetersizliğin bir boşluk oluşturduğunu belirterek, "Burada da challenger bank veya neobank dediğimiz kuruluşlar bu boşluklardan yararlandı. Biz kendi challenger'larımızı yarattık. Dijital oyunu güçlü oynamalısınız. Defans değil de ofansif bir strateji ile hareket edeceğiz" açıklamasında bulundu.Yeni dönemde en iyi deneyimi sunan bankaların öne çıkacağına dikkat çeken Burcu Civelek Yüce, "Kullanıcılar, Akbank Mobil'i indirip bilgilerini girerek, kısa bir video görüşmesi sonrası dakikalar içinde müşteri olabilecek. Müşterimiz olmak için Akbank Mobil'i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabilecek. Akbank müşterisi olanlar için yıl boyunca bazı avantajlar da sunacağız. Mobilden Akbank müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca EFT/Havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanabilecek" diye konuştu.