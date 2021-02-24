Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? Başvurular e devlet üzerinden başladı!

Ciro kaybı desteği başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayına kadar devam edecek olan başvuru sürecinde binlerce işletme sahibi e-devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde ekonomik anlamda negatif yönlü etkilenen kafe, restoran gibi yeme-içme mekan sahipleri yaşadıkları maddi kayıpları bu destekle kapatacak. "Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?" sorusu konuyla ilgili olarak yanıt arıyor. Ciro kaybı destek ödemelerine dair esaslar Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu.

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Ciro kaybı desteği başvuruları ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre; maddi desteğin 2 bin liradan az, 40 bin liradan ise fazla olmayacağı ifade edilirken kayıp yaşayan işletme sahipleri bu desteğe başvuru şartlarına göre e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.