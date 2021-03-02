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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Kapalıçarşı'da 2 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

| Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Kapalıçarşı'da 2 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram bugün ne kadar, kaç para?

Canlı , hafta ortasına gelinirken de yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Serbest piyasaların ikinci işlem gününde anlık altın fiyatları hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana dalgalanma yaşayan fiyatı bugün 407 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 2 Mart 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 2.3.2021 14:26 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Kapalıçarşı'da 2 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Güncel ve canlı altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerin, serbest piyasaların ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, geçtiğimiz hafta yükseliş yaşamış, hafta sonuna doğru ise hafif bir düşüş eğilimine girmişti. Gram altın fiyatı bugün 407 TL'den değer görüyor. Koron salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 2 MART 2021

2 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.729,00
  • Satış: 2.792,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.713,00
  • Satış: 2.754,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 406,85
  • Satış: 406,95

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.330,00
  • Satış: 1.373,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 665,00
  • Satış: 680,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.616,05
  • Satış: 2.667,88

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 369,32
  • Satış: 397,60

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Kapalıçarşı'da 2 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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