SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Kapalıçarşı'da 2 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Güncel ve canlı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerin, serbest piyasaların ikinci işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı, geçtiğimiz hafta yükseliş yaşamış, hafta sonuna doğru ise hafif bir düşüş eğilimine girmişti. Gram altın fiyatı bugün 407 TL'den değer görüyor. Koron salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarını görmüştü. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 2 MART 2021

2 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.729,00

Satış: 2.792,00

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