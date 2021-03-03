Ankara'nın en uzun tüneli tasarruf sağladı

YOLLAR VE TÜNELLER BİZİ RAHATLATTI

20 yıldır TIR şoförlüğü yapan Hakan Çankaya (43), "Kış aylarında bu yoldan geçmek bizim için ızdıraptı. Benim gibi TIR ve kamyon şoförleri bu yolu sıklıkla kullanıyor. Eskiden çık sık buzlanma olurdu. Yol virajlı olduğu için yolda kalan arkadaşlarımız vardı. Çok şükür tünel yapıldı. Tüneli çok beğendim. İlk kez geçtim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tünel yapılmadan önce rampa ve virajlı bir yoldu burası. Son yıllarda ülkemize yapılan yol ve tünel yapımları bizleri rahatlattı. Yol medeniyet demek"



ÇİLEMİZ SON BULDU

Kızılcahamamlı Rıfat Kılınç, "İlçemizde yaşayan çok kişi çalışmak için Çerkeş'e gidiyor. Eskiden ben de Çerkeş'te bir fabrika'da çalışıyordum. Kışın bu yoldan geçmek bizim için çileydi. Devletimiz bu çileyi sonlandırdı. Yapılan yatırımlardan memnunuz. İlçemize büyük katkısı olacak. Çok sayıda kaza yaşanırdı bu yolda. Karlı buzlu havalarda bu yoldan geçmek yürek isterdi. Tünel ile birlikte rampa ve kokulu viraj sorunumuz ortadan kalktı. Teşekkür ederiz"



BU TÜNELİN YAPIMI ŞARTTI

Kızılcahamam'da kamu görevlisi olan ve yolu sürekli kullandığını ifade eden bir başka vatandaş ise, "Bu tünelin yapılması gerekiyordu ve çok güzel yapmışlar. Yol, tünelle birlikte daha güvenilir ve kısa oldu. Çerkeş ve Kızılcahamam köylerine giderken bu yolu sık sık kullanıyorduk. Kazaların bitmesini sağlayacağını düşünüyorum"

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK

Erdoğan, tünele ilişkin, "Sayın Bakan, ekranda bilmiyorum, sıcak asfaltı mı iyi yapılmamış? O dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var. Yani tünelin çıkışında ve tünele girişte özellikle asfalt olayı pekiyi gözükmüyor. Bütün çevredeki şevlerde çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz lazım. Tünele girerken, tünelden çıkarken o şevlerde ağaçlandırma olsun. Bunları hızla yapmamız lazım. Artık bahara giriyoruz. Bahara girerken bu güzelliği de görmemiz lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Acar, "Cumhurbaşkanımız her zamanki dikkati ile yoldaki bazı eksiklikleri gördü ve talimat verdi. Ağaçlandırma çalışmaları, çevre düzenlemesi yapılacak. Bakanlığımızla birlikte biz belediye olarak üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın talimatını da en kısa sürede yapacağız. Bu tünelin yapımı 4 yıldır devam ediyordu. Sosyal medyadan tünel ücretli mi değil mi diye soranlar var tünel ücretsiz bir şekilde hizmet verecek" ifadelerini kullandı