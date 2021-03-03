Ankara'nın en uzun tüneli tasarruf sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta cumartesi günü açılan Kızılcahamam-Çerkeş tüneli vatandaşlardan tam not aldı. Kışın viraj ve rampa çıkarken zorlanan bölge halkı ve TIR şoförleri yıllardır bekledikleri tünele kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Tünelin bulunduğu bölge, yüksek rakımlı ve eğimli olması nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Tünel sayesinde bu yolu kullanan vatandaşlar rahat, hızlı ve güvenli bir seyahat imkânına kavuştu. 3,6 kilometre uzunluğundaki büyük beğeni alan tünelden beklenti de büyük. Ankara'nın doğal güzellikleriyle meşhur ilçesi Kızılcahamam'da bölge halkı tünel ile kolay ulaşımla birlikte turizmin canlanmasını istiyor.
Başkan Erdoğan, açılışta bu projenin mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacağını dile getirerek, tünelle birlikte bu yolun cazibesinin artacağına, yük araçlarının yanında yolcu taşımacılığında da daha yoğun şekilde kullanılacağına inandığını ifade etmişti.
BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Benim memleketim tünelin hemen çıkışında. Dolayısıyla bizim sıklıkla kullandığımız bir yoldu. Kışın ciddi anlamda güçlük yaşanan bir güzergâhtı. Rampanın giderilmesi ve virajların daha düz bir şekilde gidişinin sağlanması adına önemli bir tünel oldu. Işık dağı kışın çok çetin geçen bir yerdi Ankara'da. Ben de o yolu kullananlardan biri olarak o yolun ne kadar zorlu bir yol olduğunu biliyordum. Söz konusu tünel yolu 2,5 kilometre azaltıyor, bunun yanı sıra rampayı bertaraf ediyor. Tünel ile birlikte vatandaşlarımıza çok daha konforlu bir ulaşım sağlanmış oldu. Yolda çok sayıda araç kalıyordu. Tepeyi tırmanamayan arabalar yardım bekliyordu. Bu tüneli bütüncül olarak değerlendirmeliyiz. Bunu sadece Kızılcahamam'ı Çerkeş'e bağlayan bir tünel olarak görmemek lazım. Karabük'ten Samsun'a İstanbul'a uzanan bir yoldan bahsediyoruz bu tünelle birlikte. Ankara'yı, Kızılcahamam'ı ve Kahramankazan'ı bu güzergaha bağlayan daha kestirme bir yol alternatifi daha elverişli bir şekilde oluşturulmuş oldu. Ankara'yı Samsun ve İstanbul'a bağlayan bir yol alternatifi olarak görmek lazım burayı" dedi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da," Çerkeş'le Kızılcahamam'ı birbirine bağlayan tehlikeli bir rampa vardı. Bu tünel orayı devre dışı bıraktı. Dolayısı ile iki ilçe arasında ulaşımı kolaylaştıran bir tünel oldu. Bizim o tünelden sonra çok sayıda köyümüz var o köylerden ilçeye ulaşımı da kolaylaştırdı. Yoldaki kaza riski azaldı. İki ilçe ve köylerimizle ilçemiz arasındaki mesafeyi kısaldı. Bölgeye büyük katkı sağlayacak 2071 metre uzunluğundaki tünel Ankara'nın en uzun tüneli oldu. Tünel ile birlikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.
YOLLAR VE TÜNELLER BİZİ RAHATLATTI
20 yıldır TIR şoförlüğü yapan Hakan Çankaya (43), "Kış aylarında bu yoldan geçmek bizim için ızdıraptı. Benim gibi TIR ve kamyon şoförleri bu yolu sıklıkla kullanıyor. Eskiden çık sık buzlanma olurdu. Yol virajlı olduğu için yolda kalan arkadaşlarımız vardı. Çok şükür tünel yapıldı. Tüneli çok beğendim. İlk kez geçtim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tünel yapılmadan önce rampa ve virajlı bir yoldu burası. Son yıllarda ülkemize yapılan yol ve tünel yapımları bizleri rahatlattı. Yol medeniyet demek"
ÇİLEMİZ SON BULDU
Kızılcahamamlı Rıfat Kılınç, "İlçemizde yaşayan çok kişi çalışmak için Çerkeş'e gidiyor. Eskiden ben de Çerkeş'te bir fabrika'da çalışıyordum. Kışın bu yoldan geçmek bizim için çileydi. Devletimiz bu çileyi sonlandırdı. Yapılan yatırımlardan memnunuz. İlçemize büyük katkısı olacak. Çok sayıda kaza yaşanırdı bu yolda. Karlı buzlu havalarda bu yoldan geçmek yürek isterdi. Tünel ile birlikte rampa ve kokulu viraj sorunumuz ortadan kalktı. Teşekkür ederiz"
BU TÜNELİN YAPIMI ŞARTTI
Kızılcahamam'da kamu görevlisi olan ve yolu sürekli kullandığını ifade eden bir başka vatandaş ise, "Bu tünelin yapılması gerekiyordu ve çok güzel yapmışlar. Yol, tünelle birlikte daha güvenilir ve kısa oldu. Çerkeş ve Kızılcahamam köylerine giderken bu yolu sık sık kullanıyorduk. Kazaların bitmesini sağlayacağını düşünüyorum"
ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK
Erdoğan, tünele ilişkin, "Sayın Bakan, ekranda bilmiyorum, sıcak asfaltı mı iyi yapılmamış? O dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var. Yani tünelin çıkışında ve tünele girişte özellikle asfalt olayı pekiyi gözükmüyor. Bütün çevredeki şevlerde çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz lazım. Tünele girerken, tünelden çıkarken o şevlerde ağaçlandırma olsun. Bunları hızla yapmamız lazım. Artık bahara giriyoruz. Bahara girerken bu güzelliği de görmemiz lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Acar, "Cumhurbaşkanımız her zamanki dikkati ile yoldaki bazı eksiklikleri gördü ve talimat verdi. Ağaçlandırma çalışmaları, çevre düzenlemesi yapılacak. Bakanlığımızla birlikte biz belediye olarak üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın talimatını da en kısa sürede yapacağız. Bu tünelin yapımı 4 yıldır devam ediyordu. Sosyal medyadan tünel ücretli mi değil mi diye soranlar var tünel ücretsiz bir şekilde hizmet verecek" ifadelerini kullandı