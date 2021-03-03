3 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi! Bu ayın evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay olduğu gibi bu ay da binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Evinde ağır hasta, engelli, yaşlı ve kısaca bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu vatandaşlara her ay bu maddi destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanıyor. Bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
Mart ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlamazken ödemelerin ayın ortasına doğru yapıldığı biliniyor. Kişiler ödemelerin yapılıp yapılmadığını ise e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Ödemeler henüz başlamadı...