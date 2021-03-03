3 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi! Bu ayın evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay olduğu gibi bu ay da binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Evinde ağır hasta, engelli, yaşlı ve kısaca bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu vatandaşlara her ay bu maddi destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanıyor. Bu noktada "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Mart ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlamazken ödemelerin ayın ortasına doğru yapıldığı biliniyor. Kişiler ödemelerin yapılıp yapılmadığını ise e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.