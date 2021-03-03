SON DAKİKA: Canlı altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Kapalıçarşı'da 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Canlı altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikleri, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde yakından izleniyor. Gram altın fiyatı, geçtiğimiz hafta aniden bir yükseliş yaşamış ve hafta sonuna doğru ise hafif bir düşüş göstermişti. Gram altın fiyatı bugün 408 TL'den değer görüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı . Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla öğrenilmeye çalışılıyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik çizeceği, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 3 MART 2021

3 Mart 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.744,00

Satış: 2.813,00

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