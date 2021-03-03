SON DAKİKA: Canlı altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Kapalıçarşı'da 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

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: Canlı altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Kapalıçarşı'da 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram bugün ne kadar?

Hafta ortasına gelinirken canlı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde anlık altın fiyatları, yatırımcıların bir numaralı gündem durumunda. Hafta başından bu yana hareketlilik yaşayan fiyatı bugün 408 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ise aşağı yönlü bir ivme çiziyor. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 3 Mart 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 3.3.2021 10:01 Son Güncelleme: 3.3.2021 10:02 ABONE OL
SON DAKİKA - Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne durumda? 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikleri, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde yakından izleniyor. fiyatı, geçtiğimiz hafta aniden bir yükseliş yaşamış ve hafta sonuna doğru ise hafif bir düşüş göstermişti. Gram altın fiyatı bugün 408 TL'den değer görüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı . canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla öğrenilmeye çalışılıyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik çizeceği, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 3 MART 2021

3 Mart 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.744,00
  • Satış: 2.813,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne durumda? 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.716,00
  • Satış: 2.757,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne durumda? 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 408,54
  • Satış: 408,62

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.338,00
  • Satış: 1.373,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne durumda? 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 669,00
  • Satış: 684,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.620,47
  • Satış: 2.672,39

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları ne durumda? 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 371,46
  • Satış: 399,83

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Canlı altın fiyatlarında sürpriz gelişme! Kapalıçarşı'da 3 Mart 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
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