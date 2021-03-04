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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları bugüne sürprizle başladı! 4 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: bugüne sürprizle başladı! 4 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç para?

Serbest piyasaların dördüncü işlem gününde anlık ve canlı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan beri hareketlilik yaşayan fiyatı bugün 410 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 4 Mart 2021 güncel ve canlı altın fiyatları A Para altın fiyatları sayfasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 4.3.2021 07:35 Son Güncelleme: 4.3.2021 07:35 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugüne sürprizle başladı! 4 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Güncel altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. fiyatı, geçtiğimiz hafta aniden bir yükseliş yaşamış ve hafta sonuna doğru ise düşüş eğilimi göstermişti. Gram altın fiyatı bugün 410 TL'den değer kazanıyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 sebebiyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı . canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart'ın ortalarına doğru nasıl bir ivme içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 4 MART 2021

4 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.749,00
  • Satış: 2.807,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.714,00
  • Satış: 2.755,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 410,36
  • Satış: 410,44

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.340,00
  • Satış: 1.372,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 670,00
  • Satış: 686,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.619,05
  • Satış: 2.672,72

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 372,06
  • Satış: 400,45

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugüne sürprizle başladı! 4 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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