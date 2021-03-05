Kadın merkezli siyaset

Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde siyasette kadının rolü de masaya yatırıldı. aHaber spikeri Cansın Helvacı moderatörlüğündeki 'Siyasette Kadın' başlıklı oturuma, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazeteci Merve Şebnem Oruç katıldı. Türkiye siyasetinin geleceğinin kadın seçmenin iradesinde olduğuna vurgu yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kim kadınları anlarsa, kadınların gelecek öngörüsüyle paralel bir siyaset geliştirirse işte o zaman seçimi kazanmak konusunda çok güçlü bir argümana sahip olmuş oluyor" dedi. Partilerin kimliğini kadınların karar vericiliğinin belirlediğini ifade eden Zengin, AK Parti'nin en fazla kadın milletvekiline sahip parti olduğunu, Türkiye'nin her ilinde kadın meclis üyelerinin bulunduğunu anımsattı.Zengin, siyasette kadının varlığının tabii hale geldiğini, bunda AK Parti'nin rolünün çok önemli olduğunu dile getirerek, "Türkiye siyasetinin geleceği kadın seçmenin iradesinde. Kim kadınları anlarsa, kadınların gelecek öngörüsüyle paralel bir siyaset geliştirirse o zaman seçimi kazanmak konusunda güçlü bir argümana sahip olmuş oluyor. Diğer taraftan seçmen iradesinden baktığımızda da Türkiye'de de karar vericinin kadınlar olduğunun görülmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum" dedi. Zengin, yaptığı bazı açıklamalar sonrasında sözlü şiddete uğradığını ifade ederek, bu şiddeti uygulayan kişilerin kimi zaman eğitim seviyesinin de yüksek olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Bana sözlü olarak şiddet uygulayan, sosyal medyadan saldıran kişinin özellikleri, 'Türkiye'nin en önemli yabancı dilde eğitim yapan bir lisesinden mezun, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, aynı üniversitede medeni hukuk ve kadın hakları üzerine dersler vermiş, avukat ve arabulucu.' Bu kadar arka arkaya saydığımız meziyetler eğer derdini anlatmaya yetecek kadar efendice bir tweet atmaya yetmiyorsa, eğitimden neyi kastediyoruz? Şiddete maruz kalan kadınlarla, bunu yapan erkekler de eğitimsiz insanlar değiller."KENDISİYLE ilgili "Özlem Zengin bir kadın değil, insan değil" şeklinde yazılar yazıldığını söyleyen Özlem Zengin, bu olayların yeniden başörtüsü düşmanlığına çekildiğini kaydetti. Zengin, "Ben sadece kadın hakları savunucusu değilim, insan hakları savunucusuyum. Benim için fark etmez, kadın, erkek, çocuk, kim mağdursa biz onun hakkını savunuruz" dedi.Panele online olarak katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Kadını merkeze koyan, kadını önemseyen, kadına özgüven veren, kadını siyasete çeken ve kadını her alanda yetiştiren bir anlayış var. Büyükşehir belediye başkanlığı tam bir erkek işi olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanımız bize bir fırsat verdi, alan açtı" dedi. Siyasete nasıl girdiğini, bir kadın olarak ne gibi zorluklarla karşılaştığını anlatan Şahin, daha önce özel sektörde mühendis olarak çalıştığını, eşiyle orada tanıştığını ve 2 çocuğu olduğunu söyledi.SİYASET hatıralarına da değinen Fatma Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir dönem genel merkezden il başkanımıza, Gaziantep büyükşehir, kadın milletvekili istiyoruz' şeklinde bir talimat geldi. O duruşa karşı bir dirençle karşılaşıldı çünkü örnek yok. O kadar çok tartışıldı ki. AK Parti'nin 5. sıradaki milletvekili '5 çıkmaz' diyerek istifa etti. Biz de 7'nci sıradaydık, 6'ncı sıraya geldik. Gaziantep'te AK Parti'ye büyük bir oy çıktı. Biz bir anda parlamentoya çıktık. Ben gidiyorum, 'Ben Gaziantep AK Parti milletvekiliyim' diyerek kendimi tanıtıyorum. Ama diyorlar ki 'Halk parti mi?' Hayır deyince, 'AK Parti'de başı açık milletvekili mi var?' diyordu. Korkunç önyargılarla bu günlere geldik. Bizim o 2002 Türkiye'sine baktığımız zaman hem önyargı, hem Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ile gelinen nokta ve bize açılan bir fırsat olduğunu görüyoruz. Kendimi tanıştırmaya gidiyorum eşimle birlikte, 'Milletvekili aday adayı' deyince eşimin yüzüne bakıyorlar. İzzet Bey sürekli beni işaret ederek 'Ben değilim, Fatma Hanım' diyordu. Buralardan geldik."