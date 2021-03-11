Yayman’dan Yoluklar Barajı müjdesi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hataylılara Yoluklar Barajı'nın 2021 yılı yatırım programına alındığını müjdeledi.

AK Parti olarak seçim döneminde söz verdikleri bir hizmeti daha gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Yayman, "Hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Biz AK Partiyiz. İcraat Partisiyiz. Milletimizin partisiyiz. Eser siyaseti bizim şiarımızdır. Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma derdindeyiz. Bölgeye can ve bereket verecek Yoluklar Barajımız Hassa'mıza hayırlı uğurlu olsun. 2021 yılı yatırım programına girdikten sonra artık kazma vurmaya sayılı günler kaldı. Bölgenin tarımını, hayvancılığını ve tabiatını canlandıracak bu barajımız üretime büyük katkı sağlayacak ve köylümüzün büyük hayalini gerçekleştirecek. Teşekkürler Dünya lideri Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan.. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Buradan bir müjde daha vereyim. Şimdi sırada Hassa Tüneli var." dedi.