Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 12 Mart 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller Mart ayının ortasına gelinmesiyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay il il yatan bu ödenekle ilgili olarak araştırmalar da hız kazandı. Ödenekten faydalanmakta olan kişiler "12 Mart Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi.
MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Yaşlı, ağır hasta kısacası evinde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar her ay devlet tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemeleri ile maddi destek alıyor. Bu kapsamda binlerce kişinin faydalandığı ödenek her ay il il gerçekleştiriliyor. Öte yandan kişiler e-devlet ve SMS aracılığı ile ödemeleri sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.