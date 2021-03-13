Açıklama geldi! Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? İşte Paribu erişim sorununun nedeni

Kripto para ve Bitcoin alım satım aracılık hizmeti veren Paribu'ya giriş yapmak isteyen ancak başarılı olamayanlar soruna ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyerek Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Chiliz'deki değişimler sonrasında yaşanan sorunla ilgili merak edilen Paribu çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? sorularının yanıtlarına buradan erişebilirsiniz.
Paribu erişim sorunu ile ilgili yapılan resmi açıklamadan detaylar şöyle;
Paribu'nun onaylanmış (resmi) Twitter hesabı üzerinde yapılan açıklamada;
CHZ/TL marketinde olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine bağlı emir yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu nedenle eşleşmelerde bazı kullanıcılarımızı etkileyen kısa süreli gecikmeler söz konusudur. Konuya teknik ekibimiz tarafından müdahale edilmektedir.
ifadeleri yer alıyor.
Paribu'nun paylaştığı Tweet;