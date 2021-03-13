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Perilikaya kavşağı gün sayıyor

’in yoğun trafik güzergâhlarından biri haline gelen Perilikaya kavşağına Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni kavşak düzenlemesi yapılacak. Yapılacak düzenleme ile Havalimanı güzergâhı yer altına alınarak yoğunluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 13.3.2021 16:46 ABONE OL
Perilikaya kavşağı gün sayıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nin de hizmete girmesiyle trafik yoğunluğunun daha da arttığı Perilikaya kavşağının yeniden düzenleneceğini bildirdi. Vali Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak Perilikaya kavşağının 13 Nisan'da ihale edileceğini açıkladı.

Kavşak düzenlemesiyle hem havalimanına hem de 300 yataklı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine ulaşım daha da kolaylaşacağını kaydeden Vali Davut Gül, kavşağın yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

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Perilikaya kavşağı gün sayıyor
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