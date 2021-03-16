Alışveriş kısıtlaması istasyona yaradı

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar akaryakıt istasyonlarında 24 saat hizmet veren marketlerin cirolarını katladı. Vatandaşların kısıtlama saatlerinde e-ticaret dışında başka alternatiflerinin olmaması nedeniyle birçok ihtiyacını bu marketlerden karşılamasından dolayı akaryakıt istasyonlarındaki kasalarında uzun kuyruklar oluşuyor. Bu kuyrukların önüne geçmek için birçok istasyonda akaryakıt ve market ödemesi için kasalar ayırıldı. Bu alanda artan iş hacimleri üzerine Türkiye'nin önde gelen akaryakıt firmaları market yatırımlarına hız verdi. İstasyonlar market sayılarını artırmanın yanı sıra mevcut alanları genişletmek için şu sıralar hummalı bir çalışma yürütüyor.HER 2 müşterilerinden birinin Shell Select Marketi ziyaret ettiğini söyleyen Shell&Turcas CEO'su Emre Turanlı, "Marketlerimizde 11 kategoride 2.000'e yakın ürün bulunuyor. Yılda yaklaşık 2.5 milyon adet deli2go sandviç, 3 milyonun üzerinde bardak kahve satışı yapıyoruz. İstasyon sayımızdaki artışla birlikte market sayısında da artış oldu. 2019'da 450 olan Select marketlerimiz geçen yıl 600'e ulaştı. 2021 yılsonuna kadar 700'e ulaşmayı planlıyoruz" dedi.58 şehirde 600'ü aşkın Shell Select marketle müşterilenin akaryakıt dışındaki ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Turanlı, "Pandemi döneminde akaryakıt dışındaki ihtiyaçlar için daha fazla tercih edilmeye başladık. Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, marketlerimizdeki ürün gamımıza hijyenden bakliyata kadar birçok yeni ürün ekledik" dedi. "Deli2go" markasıyla çıkardıkları sağlıklı yaşam ürünlerinin çok beğenildiğini söyleyen Emre Turanlı, şunları anlattı: "Bunların yanı sıra, sokak simidi, tereyağlı kruvasan, gül böreği ve donut gibi ürünlere büyük rağbet var. 100'ün üzerinde noktada fırın ürünlerimiz yer alıyor."SON dönemde market acente formatında yatırımlarının olduğunu ve bunların sayılarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral, "Lokasyon bazlı olarak pandemi öncesine kıyasla yüzde 25-30 satış artışları gözlemliyoruz" dedi. İşbirliği yaptıkları Migros Mjet'lerde bu oranların üzerinde artışlar olduğunu söyleyen Meral, "İstasyonların lokasyonları, akaryakıt ve market satışlarını etkiliyor. Market satışları istasyonlarımızın akaryakıt cirosu içinde yüzde 6 ila 8'i arasında pay oluşturuyor" dedi.Kendilerine ait Kap Bi' Tat markasıyla sandviç ve içecek ürünlerinin satışına geçen sene ağustosta başladıklarını hatırlatan Meral, "Şu anda 155 noktada bu ürünlerin satışı yapılıyor, yılsonuna kadar 400 noktaya ulaşacağız. Private Label ürünlerle ilgili yelpazemizi geliştiriyoruz. Pandemiyle beraber özellikle atıştırmalık, yiyecek, sıcak içecek, bakkaliye ve kişisel bakım kategorilerinde yaklaşık 130-150 arası yeni ürün ekleyerek çeşitliliğimizi artırdık. Taze kahve satış ünitesi olan istasyon sayımızı da 200'ün üstüne çıkardık" diye konuştu.