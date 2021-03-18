Bakan Kurum'dan önemli açıklama: Yapılaşmada son 20 yılın başarı tablosu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm, yatay mimari, Kanal İstanbul, Bina Kimlik Sistemi ve diğer konularda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında çalışmaları hakkında bilgi verip milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum'un mesajları şöyle:

KENTSEL DÖNÜŞÜME 16,5 MİLYAR LİRA: İstanbul'dan başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırdık. Her yıl 300 bin konut olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde bitireceğiz. Şu an 81 ilimizde, 922 ilçemizde riskli yapı, riskli alan ve yenileme çalışmalarımız kapsamında 1 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 16,5 milyar lira kaynak kullandık.

YATAY MİMARİ: Son 19 yıl içerisinde, yatay mimari esaslı dediğimiz, mahalle kültürünü yaşatan, bizim medeniyetimizin değerlerini yaşatan 1 milyon konut rakamına ulaştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlayan 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında binaların yapının hızla sürüyor ve 2023 yılında bunların teslim edeceğiz.

BİNA KİMLİK SİSTEMİ: Bundan böyle inşa edilen bütün yapıların kimlik kartı olacak. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulamaya geçecek. Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek sertifika sayesinde o binanın teknik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek. Binada izinsiz yapılmak istenen değişiklikler engellenecek. Yangın ve deprem gibi afet anlarında bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgilerine çok kısa sürede erişilebilecek. Bina kimlik sistemiyle binalarda kullanılan malzeme bilgilerinin depolanarak inşaat sektörünün faydalanabileceği bir bilgi havuzu oluşturulmasını da hedefliyoruz. Bu sayede binayı satın alacak ya da kiralayacak vatandaşların önceden bina hakkında genel bilgilere erişmesi sağlanmış olacak. Bu yılın sonuna kadar 100 bin binanın bu sisteme geçmesini sağlayacağız.

DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ FİNANS MODELİ: Geliştirdiğimiz yeni finansman modelleriyle artık Emlak Katılım Bankamızın, güçlendirmede, yerinde dönüşümde ve alansal dönüşümde garantör rolü olacak. Güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, iş yerleri için azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kar payı desteğini Emlak Katılım Bankamızla vatandaşlarımıza sunacağız. Bu yöntemle bir taraftan vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde maliyetlerini azaltıyoruz. Diğer taraftan işin tamamlanmasını garanti altına alıyoruz. Sunduğumuz bu finansman çözümleri hem piyasayı canlandıracak."

3 TRİLYON LİRALIK MALİYET

Türkiye'de 6,7 milyon bağımsız birimin dönüşümünün tamamının kamu eliyle yapılması durumunda yaklaşık 2 ila 3 trilyon lira kaynağa ihtiyaç duyulduğunu bildiren Kurum, bunun tek başına devletin gerçekleştirebileceği bir meblağ olmadığını kaydetti.

HANGİ CHP'Lİ BELEDİYE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU?

CHP'li milletvekilleri, riskli binaların yerine yenisinin yapılmasının çok uzun süreceği yönündeki eleştirileri üzerine, CHP'li belediyelerin hiçbir iş yapmamasından yakındı. Kurum, "Ben de derim ki, 'iki yıldır aldığınız belediyelerde hangi belediyeniz bu işe ilişkin elini taşın altına koydu da konut üretti, söylesenize. Ben öyle veya böyle yaptım. Eksik yaptım, fazla yaptım. 19 yılda 1 milyon konut ürettik. 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Şu an fiilen devam eden 272 bin konut var diyoruz. İstanbul'un her yerinde konut yapıyoruz diyoruz. Fikirtepe diyorsunuz... Fikirtepe hangi belediye sınırları içinde" dedi. Kurum şöyle devam etti:

"Bazı belediyeler, deprem bütçesi oluşturmak bir yana, deprem bütçesini 6- 7 kat düşürdü. Birçok belediyemiz geçmişten beri yapılan çalıştay sonuçlarını, Deprem Master Planlarını özetlemekten başka bir şey ne yazık ki yapmıyor. Ama her gittikleri yerde 'Deprem en önemli gündemimiz.' demekten de geri durmuyorlar. Biz belediyelerimize, 'Şehirlerinize ait kentsel dönüşüm strateji belgelerini hazırlayın.' dedik. Genelgemizi gönderdik. Ama 81 il ve 922 ilçeden sadece 23 tanesi geri dönüş yaptı."

KANAL İSTANBUL REZERV ALANI

Bakan Kurum, Kanal İstanbul konusunun gündeme getirilmesi üzerine, "Rezerv alan üretiyoruz yani arazinin yüzde 52'sini terk ediyoruz. 3 etap, planlarımızı, çevre düzenimizi onayladık. Ve bu çerçevede örnek olacak bir yerleşim alanıyla birlikte hareket ediyoruz. Bu çerçevede çıkacak rezerv alanlarda çeper ilçeler için rezerv konutlar üreteceğiz. O rezerv konutlarda hem Boğaz'ın güvenliğini sağlayacak. Hep biz diyoruz 'Boğaz'ımız bizim en kıymetli değerimiz.' Hem Boğaz'daki o değeri, güvenliği sağlayacak hem de İstanbul'a rezerv alan üretecek konutlarımızı yapıyoruz. Bu çerçevede projelerimizi yürütüyor. Etaplarla ilgili itirazlara verilmesi gereken cevapları verdik" dedi.