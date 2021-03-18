İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

Kamu bankaları başta olmak üzere bankalara ait güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgın süreci ekonomik alanda olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bu nedenle de pandemi sürecindeki gelişmeler, bankaların kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka uygun fiyatlı kredi paketi sunmakta.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer özel bankalar tarafından dönemlik olarak değiştirilen ve kamuoyu ile paylaşılan kredi faiz oranları 2021 yılının ikinci ayında da araştırılıyor. Bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken. Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İşte güncel kredi faiz oranları...