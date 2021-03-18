İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer özel bankalar tarafından dönemlik olarak değiştirilen ve kamuoyu ile paylaşılan kredi faiz oranları 2021 yılının ikinci ayında da araştırılıyor. Bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken. Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İşte güncel kredi faiz oranları...
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: %1.34'den
İhtiyaç kredisi %1.42'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: %1.54
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
YAPI KREDİ TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.42
Taşıt kredisi: 1.46