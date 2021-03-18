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Haberler Ekonomi Haberleri İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.3.2021 15:06

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İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

Kamu bankaları başta olmak üzere bankalara ait güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ekonomik alanda olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bu nedenle de pandemi sürecindeki gelişmeler, bankaların kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Kredi ihtiyacı olanlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. , ve başta olmak üzere pek çok banka uygun fiyatlı kredi paketi sunmakta.

, , ve diğer özel bankalar tarafından dönemlik olarak değiştirilen ve kamuoyu ile paylaşılan kredi faiz oranları 2021 yılının ikinci ayında da araştırılıyor. Bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken. Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İşte güncel kredi faiz oranları...

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?

YAPI KREDİ TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

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İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları: 2021 18 Mart ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar?
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