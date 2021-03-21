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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı euro fiyatları takibi 22 Mart 2021: Euro kaç TL, bugün ne kadar oldu? Anlık ve canlı döviz euro fiyatı!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 00:24

Canlı euro fiyatları takibi 22 Mart 2021: , bugün ne kadar oldu? Anlık ve canlı döviz euro fiyatı!

Canlı euro fiyatları takibi 22 Mart 2021: Euro kaç TL, bugün ne kadar oldu? Anlık ve canlı döviz euro fiyatı!

Canlı 22 Mart 2021 son dakika hareketlilikleri, yatırımcıların gündeminde ilk sırada bulunuyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından güncel ve canlı sterlin, dolar ve avro fiyatları da merak konusu oldu. Bu doğrultuda, alım satım yapmayı düşünenler döviz fiyatları ile canlı euro hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, saat farkından dolayı Asya borsaları erken saatlerde açılıyor. Euro/TL paritesinde yaşanan hareketlilik nedeniyle de , bugün kaç TL sorusunun yanıtı yatırımcıları tarafından canlı olarak takip ediliyor. İşte, 22 Mart 2021 canlı euro kuru ve döviz fiyatları

Döviz fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Asya borsalarının saat farkından dolayı erken saatlerde açılmasıyla beraber, Euro/TL paritesinde son dakika hareketliliği yaşandığı gözlemlendi. Bu gelişme ile beraber euro ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Alım satım yapmayı düşünenler ve borsayı yakından takip edenler, canlı euro kuru takibi ile güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Dolardaki hareketlilik nedeniyle euro fiyatı da dalgalanma yaşadı.

EURO KAÇ TL, BUGÜN NE KADAR? 22 MART 2021

İşte, 22 Mart 2021 Asya borsalarında canlı avro kuru alış satış fiyatları ve euro ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı;

Pazartesi piyasaları ilk olarak Asya'da açılıyor. Bloomberg'e göre, Asya borsalarında Euro/TL paritesi, saat 00.24 itibarı ile 9.83 TL'den değer görüyor.

Cuma günkü kapanışta canlı euro kuru 8.73 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

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Canlı euro fiyatları takibi 22 Mart 2021: Euro kaç TL, bugün ne kadar oldu? Anlık ve canlı döviz euro fiyatı!
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