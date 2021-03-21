Türk Telekom hızda dünya rekoru kırdı

TÜRK Telekom, Nokia iş birliğiyle 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan "milimetre dalga" ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı destekli akıllı telefonla Türkiye'de ilk defa deneyen operatör oldu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptıkları deneme ile dünya rekoruna imza attıklarını belirterek, "Bu teknolojiler aynı zamanda 6G'de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan 'Terahertz' sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor" dedi. Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan ise, "Türk Telekom ile sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için önemli bir kilometre taşına daha imza attık. Nokia'nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, inovasyon alanlarındaki liderliğimizin bir kanıtıdır" diye konuştu.