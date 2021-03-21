Turkcell’in ‘Dijital Operatör’ü yenilendi

TURKCELL müşterilerinin tüm işlemlerini saniyeler içinde cep telefonları üzerinden gerçekleştirmelerine imkân tanıyan 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi. İşlemleri ve menüleri daha kolay hale getirilen uygulama üzerinden, Turkcell'li olsun olmasın herkesin alışveriş yapabildiği Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj'a da hızla ulaşılabiliyor. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda 'Dijital Operatör' uygulamasını daha da geliştirdiklerini belirtti. Özdal, "Müşterilerimizin tüm işlemlerini saniyeler içerisinde 'cep'ten çözmesine imkân tanıyan 'Dijital Operatör' uygulamamız, yeni eklenen özellikleriyle 'şimdiki normal'de ortaya çıkan tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir konumda" diye konuştu. Özdal, yükleme sayısı 58.3 milyonu, üç aylık aktif kullanıcı sayısı ise 23.3 milyonu aşan Dijital Operatör'ün 2021'de büyümeye devam edeceğini vurgularken, "Kullanıcılara sağladığımız avantajlar da devam edecek" dedi.