Canlı dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Anlık ve canlı dolar kuru alış satış fiyatları 22 Mart! 1 Dolar kaç lira?

Yeni hafta ile beraber anlık ve canlı döviz fiyatları, yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Dün gece saatlerinde Asya borsalarının saat farkından dolayı erken açılmasından, Dolar/TL paritesinde son dakika hareketliliği yaşandığı. Bu gelişmenin akabinde, yeni hafta ile beraber serbest piyasalar dolar kuru ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Alım satım yapmayı düşünenler ve borsayı yakından takip edenler, canlı dolar kuru takibi ile güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

CANLI DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 1 DOLAR KAÇ TL 22 MART 2021

İşte, yurt içi serbest piyasalarda 22 Mart 2021 anlık ve canlı dolar kuru alış satış fiyatları;