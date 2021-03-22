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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Anlık ve canlı dolar kuru alış satış fiyatları 22 Mart! 1 Dolar kaç lira?
Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:39 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:39

bugün ne kadar, kaç TL? Anlık ve canlı dolar kuru alış satış fiyatları 22 Mart! 1 Dolar kaç lira?

Canlı dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Anlık ve canlı dolar kuru alış satış fiyatları 22 Mart! 1 Dolar kaç lira?

son dakika hareketlilikleri, yeni hafta ile beraber yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi, dün gece saatlerinde Asya borsalarının açılması ile beraber güncel ve canlı euro, sterlin ve dolar fiyatları da merak konusu olmuştu. Bu yönde, alım satım yapmayı düşünenler döviz fiyatları ile canlı dolar kuru hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanma nedeniyle de dolar bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı yatırımcıları tarafından canlı olarak takip ediliyor. İşte, 22 Mart 2021 canlı dolar kuru ve anlık döviz fiyatları

Yeni hafta ile beraber anlık ve canlı döviz fiyatları, yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Dün gece saatlerinde Asya borsalarının saat farkından dolayı erken açılmasından, Dolar/TL paritesinde son dakika hareketliliği yaşandığı. Bu gelişmenin akabinde, yeni hafta ile beraber serbest piyasalar dolar kuru ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Alım satım yapmayı düşünenler ve borsayı yakından takip edenler, canlı dolar kuru takibi ile güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

CANLI DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 1 DOLAR KAÇ TL 22 MART 2021

İşte, yurt içi serbest piyasalarda 22 Mart 2021 anlık ve canlı dolar kuru alış satış fiyatları;

DOLAR/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8760 liradan, avro 9,3430 liradan güne başladı.

DOLAR ŞU AN NE KADAR?

Cuma günkü kapanışta canlı dolar kuru 7.21 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

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Canlı dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Anlık ve canlı dolar kuru alış satış fiyatları 22 Mart! 1 Dolar kaç lira?
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