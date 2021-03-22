Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? 22 Mart 2021 Euro alış satış fiyatları ve anlık euro kuru canlı takibi! 1 Euro kaç lira?

Canlı döviz kuru fiyatları, dün geceden bu yana son dakika hareketliliği yaşıyor. Asya borsalarının saat farkından dolayı erken saatlerde açılmasıyla beraber, Euro/TL paritesinde dalgalanma yaşandığı gözlemlendi. Bu gelişme ile beraber euro ne kadar, bugün kaç TL sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Alım satım yapmayı düşünenler ve borsayı yakından takip edenler, canlı euro kuru takibi ile güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Dolardaki hareketlilik nedeniyle euro fiyatları da sert bir dalgalanma yaşadı.
İşte, yurt içi serbest piyasalarda canlı avro kuru alış satış fiyatları ve 1 euro ne kadar sorusunun yanıtı;
EURO/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8760 liradan, avro 9,3430 liradan güne başladı.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Cuma günkü kapanışta canlı euro kuru 8.73 TL seviyelerinde işlem görmüştü.