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Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:32

bugün ne kadar, kaç TL oldu? 22 Mart 2021 Euro alış satış fiyatları ve anlık euro kuru canlı takibi! 1 Euro kaç lira?

Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? 22 Mart 2021 Euro alış satış fiyatları ve anlık euro kuru canlı takibi! 1 Euro kaç lira?

Canlı son dakika hareketlilikleri, yeni hafta ile beraber yatırımcıların takip ettiği konular arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, dün gece saatlerinde Asya borsalarının açılması ile beraber güncel ve canlı euro, sterlin ve dolar fiyatları da merak konusu olmuştu. Bu noktada, alım satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere, döviz fiyatları ile canlı euro kuru sıklıkla araştırılıyor. Euro/TL paritesinde yaşanan dalgalanma nedeniyle de euro bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı yatırımcıları tarafından canlı olarak takip ediliyor. İşte, 22 Mart 2021 canlı euro kuru ve anlık 1 euro fiyatı

Canlı döviz kuru fiyatları, dün geceden bu yana son dakika hareketliliği yaşıyor. Asya borsalarının saat farkından dolayı erken saatlerde açılmasıyla beraber, Euro/TL paritesinde dalgalanma yaşandığı gözlemlendi. Bu gelişme ile beraber euro ne kadar, bugün kaç TL sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Alım satım yapmayı düşünenler ve borsayı yakından takip edenler, canlı euro kuru takibi ile güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Dolardaki hareketlilik nedeniyle euro fiyatları da sert bir dalgalanma yaşadı.

EURO KAÇ TL, BUGÜN NE KADAR? 1 EURO KAÇ LİRA? 22 MART 2021

İşte, yurt içi serbest piyasalarda canlı avro kuru alış satış fiyatları ve 1 euro ne kadar sorusunun yanıtı;

EURO/TL GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8760 liradan, avro 9,3430 liradan güne başladı.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Cuma günkü kapanışta canlı euro kuru 8.73 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

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Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? 22 Mart 2021 Euro alış satış fiyatları ve anlık euro kuru canlı takibi! 1 Euro kaç lira?
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