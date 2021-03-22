TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri!

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre; Bir süredir Naci Ağbal'ın oturduğu Merkez Bankası Başkan koltuğuna yeni bir isim atandı. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu, dikkatleri üzerine çekerken gelen bu son dakika haberinin ardından "Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları da yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğmuş ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirmiştir.
MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?
Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü gibi çeşitli birçok görev üstlenen isim, geçtiğimiz hafta yayımlanan kararla Naci Ağbal'ın yerine atandı.
23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.
Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.
Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.
Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.