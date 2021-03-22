TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri!

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre; Bir süredir Naci Ağbal'ın oturduğu Merkez Bankası Başkan koltuğuna yeni bir isim atandı. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu, dikkatleri üzerine çekerken gelen bu son dakika haberinin ardından "Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları da yanıt aramaya başladı. Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğmuş ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirmiştir.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü gibi çeşitli birçok görev üstlenen isim, geçtiğimiz hafta yayımlanan kararla Naci Ağbal'ın yerine atandı.