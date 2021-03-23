Son dakika haberi... Bor madeninde çok önemli gelişme: Yeni bir dönemi başlatacak...

'METASTAZLARI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR'

Tümörün bor oksit tedavisinin ardından sıçrama olasılığını düşürebileceğine dair bir ışık olduğuna dikkat çeken Albuz, bor oksit tümörün sıçrama olasılığını düşürebilmesi ile çalışmalar yapılması lazım fakat ciddi bir ışık var. En azından lokal ileri kanserlerde boroksit uyguladığımızda belki metastazları da etkisiz hale getirebilir. Bunu yapan maddenin ileri sonuçlarını da düşünmemiz gerekiyor. Hastanın operasyon şansı kalmadıysa tümör yatağına bor oksit ve türevleri buraya uygulandığında tümör hücrelerini sağlıklı hücrelere göre çok daha fazla öldürecek ve burada bir süre kalacaktır. Bunun da sıçramayı azaltacağını düşünüyoruz ama bu bizim ilk adımımız. Dünyada bazı ülkeler bor temelli maddeleri kanserde kullanıyorlar. Hatta bir kısmını Türkiye'ye ihraç ediyorlar, biz bunları çok ciddi fiyatlara alıyoruz. Bir kısmının deneme aşamaları bitti yakında ilaca dönecek ve bor rezervinin yüzde 75'i ülkemizde" şeklinde konuştu.