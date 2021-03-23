Bugün Borsa saat kaçta ne zaman açılıyor ve kapanıyor? Borsa İstanbul çalışma (açılış - kapanış) saatleri!

Borsa açılış ve kapanış saatleri yurt dışı piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber gündemdeki yerini aldı. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar bu noktada "Türkiye'de borsa saat kaçta, ne zaman açılıyor?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Türkiye'de borsa piyasası saat 09:40 açıldığı bilinirken akşam saatlerinde ise saat 18:10'da kapanan Borsa İstanbul 'da resmi tatiller, dini ve milli bayramlarda işlem yapılmıyor.
TÜRKİYE'DE BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin borsa açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Sabah saatlerinden bu yana gündeme gelen bu konuda detaylar gündemdeki yerini alırken aynı zamanda Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri de merak ediliyor.
BİST İŞLEM SAATLERİ
Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek alım-satım ve diğer tüm borsa işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olan saat aralığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte piyasa takibini sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılan BİST işlem saatleri hakkında detaylar.
Borsa kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Piyasalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için borsa açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:
Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek olan işlemlerin sabah 9:40 ila akşam saat 18:10 arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.
SÜREKLİ İŞLEM GÖREN PAYLAR
09:40 - 09:55 Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama
09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
10:00 - 13:00 Sürekli İşlem
13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)
13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
14:00 - 18:00 Sürekli İşlem
18:01 - 18:05 Kapanış Seansı
18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme
18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler