Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunluluğu getirildi. Mevcut cihazlar elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri kurulacak ve sistemdeki veriler GİB'e elektronik ortamda iletilecek. Yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarda akaryakıt satışı, taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacak. Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne "plakasız" ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgileri girilecek.Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30 Haziran 2022'ye, elektronik kayıt ünitesi olanların ise en geç 31 Aralık 2023'e kadar yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi zorunlu olacak. Elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, elektronik kayıt ünitesi olanların ise 1 Ocak 2022'den itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacak. 1 Ocak 2022'den itibaren ise eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışı gerçekleştirilemeyecek.