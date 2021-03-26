Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ve SMS ile yapılabilmektedir. Mart ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamaları da sürmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekler; evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması adına veriliyor. Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 26 Mart 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden ve SMS ile yapılabilmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 25 MART 2021
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa
17- istanbul
18- Uşak
19- Bilecik
20- Düzce
21- Erzurum
22- Konya
23- Mersin
24- Zonguldak
25- Niğde
26- Rize
27- Ankara
28- Bursa
29- Kahramanmaraş
30- Edirne
31- Kocaeli
32- İzmir
33- Adana
34- Afyonkarahisar
35- Aydın
36- Isparta
37- Kars
38- Karabük
39- Kayseri