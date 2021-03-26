Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ve SMS ile yapılabilmektedir. Mart ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamaları da sürmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekler; evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması adına veriliyor. Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 26 Mart 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden ve SMS ile yapılabilmektedir.