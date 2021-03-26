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Haberler Ekonomi Haberleri Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 26 Mart 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:56

ne zaman yatacak? 26 Mart 2021 listesi!

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 26 Mart 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar için verilen sorgulamaları her gün yapılıyor. Her ay belli tarihler aralığında yatırılan ödemelerin hangi illerde ve ne zaman yatırılacağı ödenekten faydalanan vatandaşlarca araştırılıyor. Mart ayının son günlerin gelinmesi ile birlikte evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 26 Mart 2021 listesi!

Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet ve SMS ile yapılabilmektedir. Mart ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulamaları da sürmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekler; evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması adına veriliyor. Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 26 Mart 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden ve SMS ile yapılabilmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 25 MART 2021

1- Bolu

2- Tokat

3- Aksaray

4- Osmaniye

5- Çanakkale

6- Samsun

7- Sakarya

8- Hatay

9- Ordu

10- Antalya

11- Diyarbakır

12- Kırıkkale

13- Balıkesir

14- Giresun

15- Adıyaman

16- Manisa

17- istanbul

18- Uşak

19- Bilecik

20- Düzce

21- Erzurum

22- Konya

23- Mersin

24- Zonguldak

25- Niğde

26- Rize

27- Ankara

28- Bursa

29- Kahramanmaraş

30- Edirne

31- Kocaeli

32- İzmir

33- Adana

34- Afyonkarahisar

35- Aydın

36- Isparta

37- Kars

38- Karabük

39- Kayseri

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 26 Mart 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
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