Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödemeleri hesaplara yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerini ay başında duyurmuştu. Bu kapsamda Mart ayına ilişkin ödemeler kişilerin TC kimlik numaralarına göre sırayla hesaplara yatacaktı. Ödenekten faydalanmakta olan binlerce kişi "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Bakan Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre; 5 Mart itibarıyla Mazot ve gübre desteği ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.
Tarımsal destek ödemeleri başlığı altında vatandaşlara sağlanmakta olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı son açıklamada; çifçilere destek ödemeleriyle ilgili iki yeni müjde verdi. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseldiğini ifade eden Erdoğan "Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz." İfadelerini kullandı.
İŞTE TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ!
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapıldı?
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.