Murat Şeker, THY Yönetim Kurulu Üyesi seçildi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de belirlendiği toplantı sonunda beş yıldan beri kurumda mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Murat Şeker yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. THY'ye finansal tecrübesiyle yaptığı katkıları yeni dönemde yönetim kurulu üyesi olarak sürdürecek olan Şeker, Türkiye'nin en başarılı finans liderleri arasında gösteriliyor.

Murat Şeker, Türkiye'de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri ortak bir platformda bir araya CFO Summit 2020'de Türkiye'nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'nin en başarılı 50 CFO' su arasında gösterilmişti