VakıfBank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saydam oldu

VakıfBank'ın, bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında bir dizi değişikliğe imza atıldı.

VakıfBank Yönetim Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın banka yönetimindeki görevi sona erdi. Geçen yıl Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığına AK Parti eski milletvekillerinden Abdülkadir Aksu ve Yönetim Kurulu üyeliğine ise Sadık Yakut getirilmişti.

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Aksu'nun bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrıldığı görevine yönetim kurulunda bağımsız üye olarak devam edeceği öğrenildi.

Vakıfbank'ta boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı makamına ise bugün Yönetim Kuruluna seçilen ve bankada 28 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Saydam getirildi.

İŞTE VAKIFBANK'IN YENİ YÖNETİMİ



VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih yerini korurken VakıfBank'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Mustafa Saydam, Abdülkadir Aksu, Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Serdar Tunçbilek, Dilek Yüksek ve Sadık Yakut.