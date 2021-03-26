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Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:27

yeni Genel Müdürü belli oldu: kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ziraat Bankası yeni Genel Müdürü belli oldu: Alpaslan Çakar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

'nda uzun yıllar genel müdürlük yapan , görevini devretti. Bugün yapılan Olağan Genel Kurul'da Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Bu kararın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından başta yatırımcılar olmak üzere vatandaşlar, "Alpaslan Çakar kimdir, nereli ve kaç yaşında" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. En son Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten ve bugün Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Alpaslan Çakar kimdir? İşte, biyografisi ve kariyeri...

Gelen son dakika haberine göre Genel Müdürlüğü görevi için beklenen değişim gerçekleşti. Olağan Kurul'u tamamlayan Ziraat Bankası'nda göreve getirildi. Çakar en son Ziraat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bu değişim kararının ardından Alpaslan Çakar kimdir sorusu da gündemdeki yerini aldı. Buna göre, yeni Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Aşağıda, Alpaslan Çakar'In biyografisi ve mesleki kariyeri yer almaktadır.

HÜSEYİN AYDIN 2011'DEN BU YANA GÖREVDEYDİ

15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan , 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da görevini devretti.

Ziraat Bankası yeni Genel Müdürü belli oldu: Alpaslan Çakar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Ziraat Bankası yeni Genel Müdürü belli oldu: Alpaslan Çakar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Daha önce yaptığı görevler:

  • Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
  • Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı
  • Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
  • Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
  • Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
  • Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı
  • Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

ZİRAAT BANKASI ESKİ GENEL MÜDÜR HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. 15 Temmuz 2011 tarihinde Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

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Ziraat Bankası yeni Genel Müdürü belli oldu: Alpaslan Çakar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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