Son dakika | Ekonomide önemli uyarı: Ödeme ve başvuruda son 2 gün

Büyükşehir olan illerde 750 lira, diğer illerde de aylık 500 lira kira desteğinin yanı sıra 200 bin restoran, lokanta, kafeye ciro kaybı desteği veriliyor. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Şubat ayında esnafa ödenen gelir kaybı desteği de 1.3 milyar lira oldu.