Antalya TÜRSAD turizm camiasını buluşturdu

HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Turizmci, Executive Hk Müdürü Hakan Halit Yeni yaptığı açılış konuşmasında yeni fuarın açılışında yaptığı konuşmasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara Türkiye genelindeki tüm Housekeepıng derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle tam kadro katıldıklarını belirtti.

'BİRLİK VE BARABERLİĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Kardeş dernekleri TÜRSAD'a destek olmak üzere çözüm ortaklarıyla birlikte fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Yeni, "İlaveten yeni kaynak ve teknolojilerden haberdar olmak, faydalanmak amacıyla katıldığımız bu muhteşem organizasyonda yer almaktan büyük onur durduk. Son derece verimli gecen 3 günlük fuarda Alanya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve İstanbul dernek başkanlarımız ve çözüm ortaklarımızla ikili görüşmelerimizin yansıra, yine değerli başkanlarımızın katılımıyla bir de panel gerçekleştirdik. TÜRSAD çatısı altında gerçekleştirilen bu fuarın düzenlemesinde emeği geçen başta TÜRSAD Başkanı Sayın Bülent Bilgiç ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, katılan katkı sağlayan herkese en samimi duygularımızla teşekkür ederim. Dayanışmamız, işbirliğimiz, birlik ve beraberliğimiz devam edecek." dedi.

BİLGİÇ: 'ANTALYA VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

TÜRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç ise konuşmasında, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz sektör buluşmamızdaki işlem hacmimizi 10 milyar TL olarak belirledik ve gerçekleştireceğimize inanıyoruz. TÜRSAD ailesi olarak sosyal sorumluluk ve eğitim projeleri gibi önemli çalışmalara imza atabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem tüketiciye hem üreticiye değer katan, güven veren bir kuruluş olabilmek için durmaksızın çalışıyoruz. Antalya ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuar pandemi kuralları kapsamında 3 gün sürdü.