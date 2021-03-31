Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Turex Turizm halka arz ne zaman yapılacak, hisse kodu ve fiyatı nedir? Gözler Turex halka arz tarihinde!
Giriş Tarihi: 31.3.2021 17:58 Son Güncelleme: 31.3.2021 17:58

halka arz ne zaman yapılacak, hisse kodu ve fiyatı nedir? Gözler Turex halka arz tarihinde!

Turex Turizm halka arz ne zaman yapılacak, hisse kodu ve fiyatı nedir? Gözler Turex halka arz tarihinde!

Geçtiğimiz yıl Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran birçok şirket bu yıl halka arz için hazırlanırken bu şirketlerden biri olan Turex halka arz tarihi ve pay satış fiyatı " halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi sorularla gündeme taşındı. Kiler Holding bünyesindeki turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektörlerinde faaliyet göstermekte olan bu şirketten hisse almak isteyen yatırımcılar da bu tarihleri merak ediyor. İşte Turex’in halka arz edileceği o tarih ve tüm detaylar.

Halka arzdan sonra yaşanan hızlı yükseliş ise yatırımcıları borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesine neden olurken Turex Turizm'in halka arz edileceği tarih binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı "Turex halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi birçok soru da yanıt arıyor. Yapılan açıklamada Turex'in halka arz edileceği pay satış fiyatının 12 lira olması öngörüler arasında yer alıyor.

TUREX HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gelen bilgilere göre; Sermaye piyasası tabanlı fonlama sistemini tercih eden Tureks Turizm (TUREX) için ise 1-2 Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz edilecek payın 270 milyon TL olması beklenirken öte yandan 10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacağı duyurulan halka arz için hisse fiyatları da duyuruldu.

TUREX TURİZM HALKA ARZ EDİLECEK!

Tureks Turizm (TUREX) için ise 1-2 Nisan'da talep toplanacak. Bu şirket de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz olacak. Talep toplamında pay başına fiyat 12 TL olarak belirlenirken halka arz büyüklüğünün 270 milyon lira olması öngörüler arasında yer alıyor.

Gelen bilgilere göre şirketin halka açıklık oranı da yüzde 20,83 olacak. Tureks Turizm, halka arz gelirinden şirketin payına düşecek nakdin yüzde 70-80'inin planlanan yatırımların finansmanında yüzde 20-30'luk kısmını da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanacak.

SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Turex Turizm halka arz ne zaman yapılacak, hisse kodu ve fiyatı nedir? Gözler Turex halka arz tarihinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA