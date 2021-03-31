Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden yapılandıracak! 100 yıllık düzen değişiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk kez 1925 yılında başlayan ve bugün bütçesi 100 milyar lirayı aşan döner sermaye işletmelerini yeniden yapılandırıyor. Türkiye'de ilk kez "Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz'ına Dair Kanun" ile başlayan bugün sayısı 2 bin 300'e ulaşan döner sermaye işletmeleri kademeli olarak gelecek yıldan itibaren merkezi yönetim bütçesine dâhil edilecek.
YASAL DÜZENLEME YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Yasal düzenleme yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kamu işletmeciliği türlerinden biri olan döner sermaye işletmelerinde verimliliği artırmak için nitelikli yöneticilerin görev yaptığı CEO modeli uygulanacak.
KADEMELİ GEÇİŞ BAŞLIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reform paketi kapsamında Meclis'in bütçe hakkının genişletilmesi, hesap verebilirliğin arttırılması amacıyla bütçe dışındaki döner sermaye işletmeleri ve özel hesap uygulamalarında politika değişikliğine gidiliyor.
Döner sermayeler ve özel hesap uygulamalarının bütçeye alınmasına yönelik adımların tamamı yıl sonuna kadar atılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, bu konuda atılacak adımları değerlendirdi. Bakan Elvan, döner sermayeler ve özel hesap uygulamalarının Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığını anımsattı. Bakan Elvan, 46 adet özel hesap bulunduğunu belirterek, "Zorunlu olarak devam ettirilmesi gerekenler devam edecek ama önemli bir kısmı merkezi yönetim bütçesi kapsamına alınacak. Bakanlıklar ve kurumların 2 bin 300 civarında döner sermaye işletmesi bulunuyor ve bütçeleri de yüz milyar lirayı aşıyor. Bu işletmeleri aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesi kapsamına alacağız" dedi.
VERİMSİZ OLAN İŞLETMELER KAPATILACAK
Reformlar doğrultusunda da verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak ve diğerleri merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alınacak.
Döner sermayelerin gözden geçirilerek verimli olmayanların kapatılması hedefi için de yine yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve idari karar yoluyla adımlar atılacak.
CEO MODELİ UYGULANACAK
İlk kez 1925 yılında başlayan döner sermaye uygulamalarında nakit, taşınır yönetimi, mal ve hizmet alımı, idari ve mali yönetimde etkinlik artırılacak. İşletmeye yönelik bütçe, yatırım programı, fiyatlandırma gibi konularda işletme politikalarını oluşturacak güçlü bir yapı kurulacak.
Yapılacak değişikliklerle verimlilik artacak, hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlanacak. İletmelerin başına üst yöneticiler (CEO) gelecek. Bu yöneticilerin kamudan nitelikli isimler arasından seçilmesi öngörülüyor.
ACİL VE ZORUNLU OLARAK SINIRLANDIRILACAK
Özel hesap uygulamalarında ise bütçeden ayrılan bazı ödenekler özel bir hesapta toplanıyor ve bu para belirlenen amaç doğrultusunda harcanıyor. Bu uygulamalar da hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda 30 Haziran'a kadar düzenleme yapılması öngörülüyor. Bütçe Kanunu'nda yer alan özel hesap uygulamalarından Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda yapılacak değişikliğe uygun olmayanlar 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere tasfiye edilecek. Yine muhtelif kanunlarda yer alan özel hesap uygulamalarından bu kanuna uymayanlar da 2022'den itibaren tasfiyeye tabi tutulacak.