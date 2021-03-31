Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden yapılandıracak! 100 yıllık düzen değişiyor

ACİL VE ZORUNLU OLARAK SINIRLANDIRILACAK

Özel hesap uygulamalarında ise bütçeden ayrılan bazı ödenekler özel bir hesapta toplanıyor ve bu para belirlenen amaç doğrultusunda harcanıyor. Bu uygulamalar da hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda 30 Haziran'a kadar düzenleme yapılması öngörülüyor. Bütçe Kanunu'nda yer alan özel hesap uygulamalarından Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda yapılacak değişikliğe uygun olmayanlar 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere tasfiye edilecek. Yine muhtelif kanunlarda yer alan özel hesap uygulamalarından bu kanuna uymayanlar da 2022'den itibaren tasfiyeye tabi tutulacak.