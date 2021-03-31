Koronavirüs salgını sürecinde kafe, restoran ve lokantalar verilecek olan 1500 TL destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1500 TL destek ödemesi ile ilgili müjdeyi verdi ve ramazanda kafe ve restoranların durumun kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman ve nasıl yapılacak? Aşağıda, Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi hakkında merak edilenler yer alıyor.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELERE 1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklanan Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ile ilgili son dakika detayları şöyle;