Koronavirüs salgını sürecinde kafe, restoran ve lokantalar verilecek olan 1500 TL destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1500 TL destek ödemesi ile ilgili müjdeyi verdi ve ramazanda kafe ve restoranların durumun kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman ve nasıl yapılacak? Aşağıda, Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi hakkında merak edilenler yer alıyor.
Kabine toplantısı sonrası açıklanan Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ile ilgili son dakika detayları şöyle;
Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır. detayları yer aldı.
1500 TL'lik desteğe başvuruların ne zaman, nereden yapılacağı ve önceden başvuru yapanlara direk olarak ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin detaylar, yapılacak resmi açıklamayla açıklığa kavuşacak.