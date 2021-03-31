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Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:34

Restoranlara, lokantalara ve kafelere ödemesi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman ve nasıl yapılacak?

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kırımızı renk koduna sahip illerde ramazan ayı boyunca kafe, restoran ve lokantaların yalnızca paket servis ile hizmet verileceğini paylaştı ve bu işletmelere her işçi başı ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu destek ödemesinin detaylarına göre, iokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi şartları, ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı...

Koronavirüs salgını sürecinde kafe, restoran ve lokantalar verilecek olan 1500 TL destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1500 TL destek ödemesi ile ilgili müjdeyi verdi ve ramazanda kafe ve restoranların durumun kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman ve nasıl yapılacak? Aşağıda, Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi hakkında merak edilenler yer alıyor.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELERE 1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı sonrası açıklanan Lokantalara, restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ile ilgili son dakika detayları şöyle;

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır. detayları yer aldı.

1500 TL'lik desteğe başvuruların ne zaman, nereden yapılacağı ve önceden başvuru yapanlara direk olarak ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin detaylar, yapılacak resmi açıklamayla açıklığa kavuşacak.

  • Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlardan detaylar şu şekilde;
  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.

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Restoranlara, lokantalara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman ve nasıl yapılacak?
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