İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran atandı

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
İŞ BANKASI YENİ GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ARAN KİMDİR?
1968 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde doğan Hakan Aran, 2008 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapıyordu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Aran, daha sonra Başken Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme alanında yüksek lisans yaptı.
İlk olarak 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü'nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak İş Bankası'nda görev yapan Aran 31. yılında genel müdürlüğe yükseldi.
Aran, ilk terfisini 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına gelerek aldı. Aran daha sonra 2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı. 17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.