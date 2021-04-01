Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sigara zammı var mı?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 18:37 Son Güncelleme: 1.4.2021 18:37

Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sigara zammı var mı?

Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sigara zammı var mı?

Sigara zam oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve yayımlanan düzenlemeler yakından takip ediliyor. 'de geçtiğimiz aylarda yayımlanan kararla, sigara fiyatları içerisinde ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Sosyal medyada, sigaraya zam geldiği iddialarının yayılmasının ardından güncel ve zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar tütün ürünü üretimi ve ithalatı yapan herhangi bir firmadan sigara zammı konusunda resmi açıklama gelmedi. Bugüne kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, 2021 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigaraya zam iddiaları ile ilgili son gelişmeler ve güncel sigara fiyatları listesi...

Maktu vergi ve ÖTV oranlarındaki değişiklikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları değişmiş ve bu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmişti. Bilhassa sosyal medyada konuşulan sigaraya zam iddialarının ardından sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları ve yeni bir düzenleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Herhangi bir şirketten ise henüz açıklama yapılmadı. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sigara zammı var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA