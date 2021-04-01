Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? Sigara zammı var mı?

Maktu vergi ve ÖTV oranlarındaki değişiklikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları değişmiş ve bu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmişti. Bilhassa sosyal medyada konuşulan sigaraya zam iddialarının ardından sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları ve yeni bir düzenleme yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Herhangi bir şirketten ise henüz açıklama yapılmadı. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi